Incendiu intr-un bloc de locuinte din Craiova. Locatarii au fost evacuati de urgenta

Incendiul, care a izbucnit in bucataria unui apartament, a fost lichidat.Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu , intr-un apartament la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte de pe strada Anul 1848 din Craiova.La sosirea echipajelor de pompieri , incendiul se manifesta in bucatarie cu degajare de fum la aragaz, mase plastice si mobilier, cu posibilitate de propagare la restul locuintei. Avand in vedere situatia, salvatorii au evacuat sase locatari din apartamentele invecinate , in timp ce proprietarul apartamentului s-a autoevacuat.In urma incendiului nu au fost inregistrate victime