Incendiu de vegetatie in Peris, la batalurile fostei ferme de porci. Focul se intinde pe 10 hectare. Update. Ministrul Mediului: Nu sunt cresteri ale concentratiilor poluantilor

"Incendiu de vegetatie in Peris, la batalurile fostei ferme de porci, intervenim cu 10 autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta pe aprox. 7-10 ha", au transmis autoritatile.UPDATE: Laboratorul mobil al Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti si echipele Garzii de Mediu s-au deplasat la incendiul de la Peris, iar masuratorile facute au indicat ca, pana in prezent, nu sunt cresteri ale concentratiilor poluantilor care pot pune in pericol sanatatea populatiei. In schimb, amploarea incendiului care a antrenat si batalurile de dejectii de la fosta ferma provoaca un disconfort olfactiv puternic, arata Ministerul Mediului. Proprietarul fostei ferme de porci unde a izucnit focul a fost amendat, in aprilie, pentru un alt incendiu."Ca urmare a incendiului declansat in localitatea Peris, la fosta ferma de porci din judetul Ilfov, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a trimis de urgenta in zona echipe ale Garzii Nationale de Mediu, precum si laboratorul mobil de monitorizare a calitatii aerului. In orele care urmeaza vor fi realizate doua buletine de analiza a aerului - in Buftea si in Corbeanca, localitati din care s-au primit cele mai multe sesizari de disconfort olfactiv. Precizam ca din masuratorile privind calitatea aerului realizate de APM Bucuresti in aceasta dimineata reiese ca, pana in prezent, nu sunt cresteri ale concentratiilor poluantilor care pot pune in pericol sanatatea populatiei. In schimb, amploarea incendiului care a antrenat si batalurile de dejectii de la fosta ferma provoaca un disconfort olfactiv puternic", a transmis, luni, Ministerul Mediului, intr-un comunicat de presa.Ministerul Mediului a mentionat ca a solicitat si Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) informatii privind circulatia norului de fum care rezulta din incendiu si, conform informatiilor ANM, in cursul zilei de luni circulatia aerului se va mentine dinspre nord-nord-est spre sud-vest si va fi relativ slaba, iar viteza maxima a vantului, la rafala, va fi de 25...30 km/h."Reamintim ca in luna aprilie a acestui an, proprietarul fostei ferme de porci din localitatea Peris, judetul Ilfov, a fost amendat de comisarii Garzii Nationale de Mediu cu suma de 115.000 lei pentru un alt incendiu inregistrat la aceeasi ferma, pe o suprafata de aproximativ 30.000 de mp (inclusiv la fostele bataluri de dejectii). Totodata, impotriva SC Klevek Company SRL s-a depus plangere penala care, in momentul de fata se afla in ancheta IPJ Ilfov", a aratat sursa citata.Anterior, aplicatie Ro.alert a transmis un mesaj prin RO ALERT pentru sectorul 1, Peris, Snagov, Corbeanca, Buftea si OtopeniIn urma cu patru luni un alt incendiu a izbicnit in aceeasi zona, mai multi locuitori ai Capitalei reclamand un miros intens."Vreau sa va spun din capul locului ca nu miroase a cauciuc ars sau a plastic in aceasta dimineata. Avem un incendiu de vegetatie si as vrea sa va spun ca, in urma unei incendieri a unei suprafete semnificative de vegetatie in zona Peris, din judetul Ilfov, ard mocnit batalurile, bazinele de acumulare ale fostelor ferme de porci. Arderea acestor resturi genereaza mirosul specific si fumul inecacios resimtit de locuitorii din vecinatate si, evident, de noi cei din Bucuresti, ca si urmare a vitezei vantului. As vrea sa mentionez ca echipele Garzii de Mediu si APM-ul (Agentia pentru Protectia Mediului, n.r.) sunt pe teren, in nordul Capitalei, pentru a gestiona situatia si a evalua impactul incendiului de vegetatie, cel mai puternic resimtindu-se in Corbeanca, Buftea, Otopeni. Totodata, in aceasta dimineata am avut discutii cu cei de la ISU care sunt pe teren si, evident, in datoria carora este stingerea acestui incendiu", a declarat atunci ministrul Mediului, Costel Alexe