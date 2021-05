Bilantul incendiului de la fabrica de mobila din Reghin: peste 300 de angajati au ramas fara loc de munca

Incendiul violent a izbucnit vineri, in jurul orei 21.40 , provocand pagube in cadrul unei fabrici de mobila din municipiul Reghin. Au fost afectate cinci corpuri de cladire, din care trei in proportie de 100%, pe o suprafata aproximativa de 1.500 metri patrati. Nu au fost victime , au precizat pompierii.La fata locului s-au deplasat sase autospeciale de stingere a incendiilor si o autospeciala pentru interventie la inaltimi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului Mures impreuna cu alte cinci autospeciale de stingere a incendiilor din cadrul serviciilor voluntare si din cadrul unui serviciu privat pentru situatii de urgenta.De asemenea, au fost solicitate ajutoare din judetele invecinate. In sprijin au fost trimise trei autospeciale pentru stingerea incendiilor, doua din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita al judetului Bistrita-Nasaud si una de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Oltul al judetului Harghita. Acestea au fost intoarse din drum deoarece pompierii mureseni au reusit sa localizeze incendiul.La misiune au participat peste 60 de pompieri militari si pompieri civili. Interventia a tinut aproximatv sapte ore si s-a finalziat in zorii zilei. La fata locului a ramas o autospeciala pentru stingerea incendiilor pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a reizbucnirii incendiului.Cauza probabila de izbucnire a incendiului va fi stabilita de catre o comisie special constituita in acest sens, au explicat reprezentantii ISU.