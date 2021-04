Incendiu de proportii la Dristor Kebap din Bucuresti. Doua persoane au fost intoxicate cu fum VIDEO

14 autospeciale ale pompierilor au intervenit la fata locului, reusind sa stinga incendiul in jur de ora 6.00.Pompierii ISU B-IF au intervenit in aceasta dimineata pentru stingerea unui incendiu produs la un restaurant din bd. Cantemir. Flacarile s-au manifestat atat in interior, cat si la exterior, la nivelul acoperisului, pe o suprafata de 400 mp.Au fost luate masuri rapide pentru localizarea incendiului si pentru evacuarea locatarilor din 2 blocuri, care sunt invecinate acestui restaurant.Au actionat 14 autosp de stingere, 3 autoscari, SMURD , descarcerare.In urma evenimentului a rezultat ranirea a doua persoane (un barbat si o femeie), angajati ai restaurantului, ca urmare a expunerii la monoxid de carbon.Incendiul care a izbucnit in interiorul restaurantului si s-a extins la acoperisul constructiei a afectat si fatada unui bloc din apropiere.Dristor Doner Kebap este unul dintre cele mai mari lanturi de fast-food romanesti si a inceput activitatea din 1999, iar in prezent are 17 locatii in Capitala.