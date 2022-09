Incendiu Drumul Taberei: 1.200 de persoane au ramas fara gaze

Distrigaz Sud Retele a sistat alimentarea cu gaze la circa 1.200 de clienti casnici si non-casnici, in urma incendiului izbucnit in Drumul Taberei, din cauza avarierii unei conducte de gaz in timpul efectuarii lucrarilor la linia de metrou Drumul Taberei - Pantelimon de catre firma executanta, Astaldi.

Echipele de interventie ale Distrigaz Sud Retele s-au deplasat imediat la fata locului si au luat primele masuri de siguranta, izoland perimetrul si sistand alimentarea cu gaze naturale in zona.

Incendiu la o conducta de gaze in Drumul Taberei: Flacarile de 25 de metri au fost stinse

Angajatii companiei Distrigaz Sud Retele nu executau lucrari in zona respectiva la momentul producerii incidentului.

Alimentarea cu gaze naturale a clientilor din zona se va relua dupa remedierea defectului de catre echipele de interventie, in cursul zilei de 15 septembrie, incepand cu orele 15.00.

