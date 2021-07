Incendiu la Fabrica de BCA din Constanta. Cei care au sunat la 112 au spus ca au auzit trei explozii VIDEO FOTO

Incidentul are loc la o zi dupa ce un om a murit ai alti cinci au fost raniti in i ncendiul de la Rafinaria Petromidia Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dupa amiaza, la un incendiu izbucnit in zona industriala a municipiului Constanta, la o magazie de aluminiu din cadrul unei fabrici de BCA.Persoanele care au sunat la 112 au anuntat ca s-au auzit trei explozii dupa care s-a vazut un fum gros.La fata locului s-au deplasat patru masini de stingere, un echipaj SMURD si trei ambulante al Serviciului Judetean.Stire in curs de actualizare