UPDATE/VIDEO Incendiu puternic la o hala de depozitare din Prahova. Intervin aproape 30 de pompieri

UPDATE: Potrivit pompierilor, hala care a luat foc este o baza de aprovizionare a unei companii de petrol si gaze , cu activitati in sectoarele Explorare si Productie, Rafinare si Marketing, Gaze Naturale si Energie.Incendiul a fost lichidat.Potrivit primelor date, hala, in care sunt depozitate produse inflamabile, arde pe o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati.La fata locului au fost trimise sase masini de stingere de stingere a incendiilor si 28 de pompieri. De asemenea, a fost trimisa la locul evenimentului si o ambulanta . Pompierii nu pot intra inca in interiorul halei.