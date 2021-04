Incendiu de proportii in Hunedoara. Un nor urias de fum negru s-a ridicat deasupra localitatii Simeria VIDEO

Zeci de caroserii auto dezafectate au luat foc, iar la fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri . De asemenea, la fata locului a fost solicitata si interventia Garzii de Mediu, pentru a stabili gradul de poluare.Incendiul s-a manifestat cu degajari mari de fum, dar fumul nu a ajuns in zonele de case, nefiind necesara avertizarea populatiei."Ajunsi la locul in care se dezvolta incendiul pompierii au constatat ca arderea se manifesta la caroserii auto dezafectate depozitate in aer liber pe aproximativ 400 metri patrati. Incendiul a fost in scurta vreme localizat, in zona neexistand pericolul propagarii la locuinte sau hale industriale. De asemenea, nimeni nu a fost ranit sau intoxicat cu fum. Cantitatea mare de fum degajata in atmosfera a impus notificarea Garzii de Mediu in vederea stabilirii gradului de poluare in urma incendiului", a transmis ISU Hunedoara.Deoarece norul de fum nu a fost directionat de curentii de aer spre zonele locuite nu s-a impus avertizarea populatie prin intermediul Ro-Alert. Pompierii au precizat ca, dupa finalizarea operatiunilor de lichidare a incendiului se va stabili o cauza probabila de generare a acestuia.Garda de Mediu face verificari, pentru a stabili gradul de poluare in urma incendiului.