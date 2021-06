Comisarul-sef al Garzii de Mediu despre incendiul din Prahova: Au ars peste 500 de tone de vopseluri, uleiuri, diferite deseuri din zona spitaliceasca

Prezent miercuri la incineratorul de deseuri operat de societatea Eco Burn, care a fost cuprins de un incendiu puternic , seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a anuntat ca datorita vremii neobisnuit de reci pentru aceasta perioada fumul generat de incendiul care a cuprins inclusiv substante periculoase - uleiuri, vopsele - s-a ridicat la inaltime mare, astfel incat statiile de monitorizare a calitatii aerului nu au inregistrat depasiri ale valorilor noxelor in aer."Directia de inaintare a vantului a fost dinspre nord spre sud, masa de aer cald s-a ridicat destul de repede la o inaltime considerabila pentru ca temperatura a fost scazuta in aceasta perioada si atunci am avut si o disipare a acestor nori cu elemente poluante. (...) Categoric Agentia pentru Protectia Mediului si laboratorul mobil care au venit in zona a facut masuratori. Datorita faptului ca a fost o noapte neobisnuit de rece si temperatura gazului de acolo este ridicata, fumul s-a ridicat la o inaltime considerabila astfel incat masuratorile facute cu laboratorul mobil la nivelul solului sa nu ne indice faptul ca vorbim de o poluare masiva care afecteaza calitatea aerului in proximitate", a explicat BerceanuConform acestuia, firma care opereaza incineratorul fusese amendata pentru mai multe abateri legate de traseul sau de modul in care au fost depozitate deseurile sau privind respectarea autorizatiei de mediu. Berceanu sustine ca firma care opereaza incineratorul urma sa isi poata relua activitatea."Acest incendiu ar putea aduce daune substantiale de mediu, avem statii care monitorizeaza. Vrem sa incepem o ancheta sa vedem ce deseuri au ars in interior. Au fost deseuri periculoase si nepericuloase. Cand spun periculoase ma refer la vopseluri, tonere, uleiuri nepericuloase, diferite deseuri din zona spitaliceasca, medicamente expirate si alte deseuri. Incineratorul inca arde si toata structura e aproape de colaps.Nu pot patrunde foarte adanc inauntru cei de la pompieri . (...) Au fost nu mai putin de cinci controale anul trecut, trei controale anul acesta. Am aplicat amenzi de 415.000 de lei pentru depozitari neconforme. Incineratorul nu functiona pentru ca utilitatile au fost sistate inca din ianuarie. Culmea ironiei, urma sa primeasca o autorizare de functionare, sa -i fie redat accesul la utilitati fix saptamana aceasta", a declarat seful Garzi Nationale de Mediu.Conform lui Berceanu, au ars in jur de 550 de tone de deseuri periculoase si nepericuloase.Acesta a confirmat existenta unor anchete penale privind firma.Seful Garzii de Mediu a mentionat ca uleiul hidraulic din instalatie inca arde, motiv pentru care la fata locului exista degajare de fum.Berceanu a mentionat ca se verifica deseurile care au ajuns in spatiile de depozitare ale incineratorului.