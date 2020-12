FOTO Incendiu intr-un bloc din cartierul Colentina. Sunt degajari mari de fum

"Sunt degajari mari de fum in interiorul apartamentului si pe casa scarii, actioneaza 6 autospeciale. Pana in acest moment nu sunt persoane ranite.In sprijinul resurselor mentionate, la caz se afla si Detasamentul Special de Salvatori.Incendiul este localizat, nu au fost identificate persoane in apartamentul afectat de incendiu. Se verifica in continuare la etajele superioare", a transmis ISU Bucuresti Ilfov.Citeste si: