FOTO VIDEO Incendiu violent la acoperisul unui bloc din Rodna. 180 de persoane au fost evacuate

Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, incendiul s-a manifestat cu violenta , generalizat, pe o suprafata de aproximativ 800 de metri patrati, la nivelul acoperisului blocului.Un numar de 180 de persoane au fost evacuate de catre pompierii militari si voluntari ori s-au autoevacuat din cele doua case ale scarilor din imobilul cuprins de flacari.Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani ani a suferit un atac de panica si a primit asistenta de la echipajul de paramedici, dar nu s-a impus transportul acestuia la spital."In urma incendiului, au ars materialele combustibile depozitate in podul blocului si acoperisul acestuia, care er realizat din mai multe tipuri materiale, tabla, astereala lemn etc. De asemenea, au fost afectate de fum si smoala topita de pe planseul de beton 13 garsoniere de la etajele superioare, sapte dintr-o casa a scarilor, respectiv sase din cealalta", a transmis ISU Bistrita-Nasaud.Conform sursei citate, pentru evacuarea persoanelor, stingerea incendiului, protejarea locuintelor din imobil, dar si a vecinatatilor au intervenit 16 subofiteri si doi ofiteri cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de interventie la inaltime, o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie si comanda, precum si pompierii voluntari cu mijloace tehnice de la SVSU Rodna, Sant si Maieru.Incendiul a fost lichidat in aproximativ doua ore, iar ulterior au fost indepartate elementele de constructie care prezentau risc de prabusire.Cauza probabila a incendiului este in curs de stabilire.Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Rodna a amenajat si pus la dispozitie persoanelor evacuate un spatiu de cazare temporara, in sala de sport a localitatii.