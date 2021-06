Arde groapa de gunoi din Sighisoara. Seful Garzii de Mediu: "Suntem la mila vantului" VIDEO

"Incendiu groapa de gunoi in municipiul Sighisoara. Intervin pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Sighisoara. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa pe o suprafata de aprox. 400 mp", a transmis, luni seara, ISU Mures. Sursa citata a precizat ca in momentul de fata sunt degajari mari de fum la incendiu , find transmis un mesaj pentru avertizarea populatiei prin intermediul aplicatiei RO-Alert. ISU a precizat ca a fost anuntata si Garda de Mediu care face masuratori.Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a afirmat, luni seara, ca, la ultimul incendiu, groapa de gunoi de la Sighisoara a ars mocnit o luna de zile. Acesta a precizat ca, deocamdata, fumul nu ajunge in zone locuite. Daca se schimba directia vantului, lucrurile devin neplacute din punct de vedere al simturilor", a afirmat Berceanu.Intrebat la Digi24 daca poate fi periculos, Berceanu a precizat: "Doar in proximitate, dar in proximitate nu avem locuinte, dar fum oricum se ridica. Mirosul acesta de gunoi ars se poate raspandi pe kilometri in jurul gropii, in functie de directia vantului. Suntem la mila vantului, din pacate".