UPDATE Degajare mare de fum la Spitalul Marius Nasta. Vlad Voiculescu: Pacientii sunt evacuati

Potrivit Digi24.ro, 7 pacienti se aflau in unitatea mobila respectiva. Cinci dintre ei erau intubati.Potrivit ISU Bucuresti, fumul se degaja "de la un ventilator exterior al unitatii mobile ATI de la Spitalul Marius Nasta"."In interiorul unitatii mobile sunt 7 pacienti (5 dintre acestia fiind intubati), care nu au fost raniti . Intervin 8 autospeciale de stingere, 8 SMURD . In acest moment nu se mai observa degajare de fum si se fac verificari pentru identificarea focarului. Preventiv, cei 7 pacienti vor fi relocati in cadrul altor sectii din spital", se mai arata in informarea ISU"Sunt chiar aici. Este vorba despre un generator care a scos fum la un moment dat, nu a fost niciun moment foc. Toti pacientii sunt in regula. Sunt pacienti intr-o caravana ATI, in curtea spitalului Marius Nasta, un echipament nou. Nu e nimic care sa ne produca ingrijorare in acest moment. Pacientii tocmai acum sunt evacuati. Nu exista victime , nu a existat foc, a existat doar o sperietura si relativ multi pompieri la fata locului. Pacientii vor fi transferati pe sectiile de aici, de la Marius Nasta, exista locuri suficiente in spital", a declarat Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, intr-o interventie telefonica la Digi24.