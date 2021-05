Incendiu la mansarda unui bloc. 18 autospeciale de stingere si trei autoscari, trimise la fata locului FOTO

Incendiul a izbucnit la un bloc situat pe strada Raiciu Laurentiu."Actioneaza 18 autospeciale de stingere, trei autoscari, SMURD , Detasamentul Special de Salvatori, au fost trimise la fata locului. S-a procedat la verificarea apartamentelor, pentru evacuarea locatarilor. Pana in acest moment nu sunt persoane ranite", a transmkis ISU Bucuresti.Ulterior, ISU a revenit si a precizat:"Spatiul avut la dispozitie nu permite in acest moment amplasarea autoscarilor, pentru refularea apei de la inaltime. Se actioneaza din interior si de pe laturile cladirii.Arderea se manifesta generalizat in mansarda", precizeaza institutia.