Incendiul de la "Matei Bals". Cate tragedii s-au produs in spitalele din Romania, in ultimi 10 ani

Acesta este primul incendiu major produs in anul 2021, intr-o unitate medicala din Romania.Cel mai grav incident de acest gen s-a produs la 16 august 2010 la sectia de Reanimare a maternitatii Giulesti din Capitala. Trei nou-nascuti au decedat in seara zilei tragediei. Opt bebelusi au fost transportati la Spitalul Grigore Alexandrescu, patru dintre acestia, cu arsuri pe 30, 40 si 50 la suta din suprafata corpului.A doua zi, inca un nou-nascut a decedat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Trei zile mai tarziu un alt bebelus a decedat, ridicand numarul mortilor la cinci. In urma exploziei au fost evacuate 113 persoane, respectiv 53 de copii si 60 de femei.In ultima decada s-au mai produs o serie de incidente similare:- Un echipaj de interventie Chimica, Biologica, Radiologica si Nucleara (CBRN) al ISU Timis a intervenit la Spitalul de Psihiatrie din Gataia, in urma unui incendiu izbucnit intr-un salon al unui pavilion suport COVID. Potrivit ISU Timis, a luat foc o saltea dintr-un salon din care au fost evacuate doua persoane. Nu au existat intoxicatii sau probleme medicale.- Un incendiu a izbucnit la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, judetul Neamt, doi pacienti si doua cadre medicale fiind transportate la Camera de Primiri Urgente, dupa ce au suferit usoare intoxicatii cu monoxid de carbon. Aproape 50 de pompieri au intervenit cu 16 autospeciale pentru stingerea incendiului si evacuarea pacientilor.- Un incendiu in urma caruia un pacient a decedat a avut loc la pavilionul de barbati de la Spitalul de Psihiatrie Socola Iasi.- Zece persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit la sectia Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Incendiul s-a manifestat cu flacara deschisa si degajare mare de fum si a fost activat Planul Rosu de Interventie. Medicul de garda de la sectia ATI a suferit arsuri de gradul 2 si 3 pe circa 80% din suprafata corporala.- Un puternic incendiu a izbucnit la etajul sase al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, 18 pacienti fiind evacuati. In momentul producerii incendiului in cladire se aflau 120 de persoane, acestea fiind transferate la alte unitati medicale. Unul dintre pacientii transferati de la Terapie Intensiva, din cladirea in care a avut loc incendiul a murit la Institutul Regional de Oncologie. Pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati a fost nevoie de mobilizarea a 62 de pompieri, interventia a opt autospeciale de stingere si a autoscarii. Focul a fost stins dupa mai bine de sase ore de la izbucnire. Acesta ar fi izbucnit din cauza supraincalzirii instalatiei electrice vechi.- O infirmiera a suferit arsuri pe membre intr-un incendiu care s-a produs intr-un salon de la Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia. Femeia a suferit arsuri de gradele 1 si 2 pe mai mult de 20% din corp. Totodata, o asistenta a fost intoxicata cu fum. Incendiul s-a produs intr-un salon situat la etajul al II-lea, nefiind necesara evacuarea bolnavilor din celelalte saloane. In salon se aflau doua persoane, din care una era decedata inainte de izbucnirea focului.- Un incendiu de proportii s-a produs la un spital din orasul Simeria, judetul Hunedoara. Incendiul s-a manifestat la etajul unu al cladirii spitalului. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate.- Un incendiu a izbucnit la Spitalul Judetean Baia Mare, la etajul I, chiar deasupra Unitatii de Primire Urgente, cel mai probabil de la o tigara aprinsa aruncata de la etajele superioare. Nu a fost nevoie de evacuarea personalului sau pacientilor, si nimeni nu a fost ranit.- Spitalul Vechi din municipiul Satu Mare a fost afectat de un incendiu. Focul s-a propagat de la Sectia de Psihiatrie Cronici, aflata la subsol, unde un pacient a dat foc unei saltele.- Un incendiu a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati. Incendiul s-a manifestat la etajul sase al spitalului, unde se afla sectia de chirurgie.- Un incendiu a izbucnit la panoul electric al Spitalului Floreasca, acesta fiind stins pana la venirea echipajelor de pompieri. Focul a fost provocat cel mai probabil de un scurtcircuit la reteaua electrica.- Un depozit de produse farmaceutice veterinare din Slatina a luat foc si flacarile s-au extins si la o casa din apropiere, echipaje de pompieri actionand pentru stingerea incendiului mai bine de 40 de minute. Nu s-au inregistrat victime - Sapte copii si 15 cadre medicale au fost evacuate de la etajul cinci al Spitalului Judetean din Drobeta Turnu Severin, din cauza unui incendiu izbucnit la camera de garda a sectiei de pediatrie. Atat copiii internati in spital, cat si cadrele medicale riscau sa se intoxice cu bioxid de carbon daca operatiunea de evacuare si aerisire a saloanelor nu s-ar fi efectuat la timp.