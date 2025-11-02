Incendiu la Millenium Business Center: O parte dintre firme trebuie sa-si mute sediul

Duminica, 28 Iunie 2009, ora 10:08
4216 citiri
Incendiu la Millenium Business Center: O parte dintre firme trebuie sa-si mute sediul

Incendiul care a mistuit o parte din Millenium Business Center a determinat mai multe firme care isi aveau sediile in aceast imobil sa-si caute alte birouri pentru a functina. Multe dintre documente au fost arse, iar serverele au avut de suferit.

Compania Nationala Transelectrica ocupa, din 2007, nu mai putin de 4.600 mp de birouri, in primele 6 etaje ale cladirii. Reprezentantii companiei cred ca birourile de la primele patru etaje nu au fost distruse, iar serverele de informatii nu au fost afectate.

In schimb, birourile departamentului comercial si de achizitii au fost mistuite de flacari, informeaza Realitatea TV.

Cei 250 de angajati ai Transelectrica din cladirea Millenium vor lucra de luni intr-un alt sediu al firmei, aflat pana acum in conservare.

Si birourile Bancii Mondiale in Romania au fost afectate de incendiu, iar angajatii vor fi nevoiti sa lucreze de acasa.

"Sediul a fost mai mult afectat de apa din operatiunea de stingere (...) si de funingile rezultate din incendiu", a precizat Iolanda Staniloiu, purtator de cuvant al Bancii Mondiale.

Mai norocosi au fost angajatii Alpha Bank. Cum sucursala se afla la parterul cladirii, documentele au scapat din incendiu. Angajatii vor lucra de luni in unitatea Alpha Bank din Bulevardul Coposu nr. 5-7, a anuntat banca.

Millenium Business Center are 18 etaje de birouri. Sase dintre ele au fost grav afectate de incendiu.

#Millenium Business Center, #sedii firme mutate, #cladire incendiata Capitala , #incendiu
