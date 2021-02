FOTO Incendiu violent la o biserica importanta din Focsani. Au ars piese de mobilier, iar pictura a fost serios afectata

Intreaga pictura a lacasului de cult a fost afectata, potrivit ISU Vrancea."Marti, in jurul orei 23,00, un apel la numarul unic de urgenta 112 anunta izbucnirea unui incendiu la Biserica 'Adormirea Maicii Domnului' din municipiul Focsani. La sosirea fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta cu degajari mari de fum, in interiorul lacasului de cult, cuprinzand elemente de mobilier care ardeau mocnit", a precizat ISU Vrancea.Focarul a fost localizat in cel mai scurt timp, pompierii reusind sa lichideze incendiul in limitele gasite in mai putin de 30 de minute.La fata locului s-a intervenit cu patru echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta Potrivit ISU Vrancea, in urma evenimentului provocat de un scurtcircuit la o unitate de aer conditionat, au ars circa 30% din cafas, piese de mobilier, zece metri patrati de mocheta si o unitate de aer conditionat, iar din cauza fumului dens intreaga pictura a lacasului de cult a fost afectata.La nivel national, pompierii au intervenit la 48 incendii si in alte 1.048 misiuni de acordare a asistentei medicale de urgenta.