VIDEO Incendiu violent la o firma de dezmembrari auto. Degajarile de fum, vizibile de la 20 de kilometri

Incendiul a izbucnit in curtea societatii, care se ocupa in special de dezmembrarea autoturismelor casate.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George Plesca, ard materiale plastice, dar si textile, cum sunt banchetele de la masini.Deseurile reciclabile erau depozitate in curte, in apropiere de hale ale societatii"In prima faza, flacarile au fost foarte mari si aproape de hala, existand pericolul de a fi cuprinse si aceste imobile. In cele din urma, s-a reusit limitarea flacarilor si nu mai exista niciun pericol", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Arad.Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru lichidarea incendiului, care la un moment dat avea focare pe o suprafata de aproximativ 800 de metri patrati.Nicio persoana nu a fost ranita, dar incendiul a provocat degajari mari de fum negru, vizibil din afara municipiului Arad, de la o distanta de circa 20 de kilometri.LaurentiuLaurentiu a trimis Azi la 06:49