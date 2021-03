VIDEO Incediu la o scoala din Vrancea. Elevii si profesorii au fost evacuati

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea, Cristina Parvu, aproximativ 30 de copii si 16 cadre didactice si personal auxiliar au fost evacuati din scoala.Incendiul a izbucnit la anexa in care functioneaza centrala pe lemne a unitatii de invatamant, fara a se extinde la salile de clasa, conform reprezentantului ISU. Chiar si asa, s-a luat decizia evacuarii tuturor persoanelor din scoala si suspendarii cursurilor pentru aceasta zi.La aceasta ora, incendiul a fost stins, pagubele fiind doar in anexa in care au izbucnit flacarile.De asemenea, pompierii spun ca a ars in jurul cosului de fum al scolii.