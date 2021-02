Incendiu la poligonul de tragere al Politiei din Dolj. Un cablu neizolat corespunzator a produs un scurtcircuit

Cinci autospeciale au intervenit

Potrivit ISU Dolj, cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un cablu electric neizolat corespunzator.IPJ Dolj precizeaza ca, imediat dupa izbucnirea focului , a fost solicitata interventia unor echipaje din cadrul ISU, iar pana la venirea acestora politistii aflati in serviciu au actionat cu extinctoare, pentru izolarea incendiului, care a fost stins ulterior de pompieri "In urma incendiului nu au rezultat victime omenesti, fiind inregistrate doar pagube materiale. Prejudiciul cauzat urmeaza sa fie stabilit ulterior. In cauza, sunt efectuate in continuare verificari pentru a se stabili cu exactitate imprejurarile in care a izbucnit incendiul ", a informat Biroul de presa al IPJ Dolj.La fata locului, pentru stingerea focului, au intervenit angajati ai Detasamentul 1 Pompieri Craiova cu cinci autospeciale de lucru cu apa si spuma."La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta cu flacara si degajare mare de fum in interiorul locatiei, in special la tavanul acesteia, pe o suprafata de aproximativ 250 mp, cu posibilitati de propagare la intreaga suprafata interioara. In urma acestuia a ars izolatia interioara a tavanului pe aproximativ 250 mp. Cauza probabila de izbucnire a fost stabilita ca fiind un scurtcircuit electric (cablu electric neizolat corespunzator)", a aratat ISU Dolj.