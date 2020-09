Incendiu la sediul Prefecturii Bistrita-Nasaud. Administratia locala sustine ca au fost distrusi dezinfectanti destinati sectiilor de votare

In urma incendiului, o parte dintre dezinfectantii care urmau sa ajunga sambata la primarii au fost distrusi."Noaptea trecuta, in jurul orei 1,00, a avut loc un incendiu minor in subsolul Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud, sursa probabila fiind o priza defecta. Incidentul a fost sesizat de jandarmul care efectua serviciul de paza pe timpul noptii in cadrul institutiei, acesta anuntand imediat pompierii. Incendiul a fost stins in scurt timp, dar, in urma acestuia, au ars dezinfectanti pentru circa 10 unitati administrativ-teritoriale, acolo fiind depozitate pachetele cu materialele primite de la Ministerul Sanatatii pentru sectiile de votare, pachete care au fost pregatite pentru a fi distribuite, astazi, reprezentantilor locali", a informat Prefectura.Dupa stingerea incendiului, pachetele cu materialele sanitare au fost reconfigurate, astfel incat graficul stabilit pentru distribuire sa se respecte.Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud mentioneaza ca multe dintre cele 62 de primarii din judet au achizitionat din fonduri proprii dezinfectanti pentru sectiile de votare si apreciaza ca "exista o rezerva de produse, iar conditiile de siguranta sanitara pentru desfasurarea procesului electoral nu vor fi afectate".