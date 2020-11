Incendiu la spitalul CF Cluj-Napoca: Niciun pacient nu a necesitat interventie de specialitate

"In dimineata zilei de astazi, 22 noiembrie 2020, in incinta Spitalului CF Cluj-Napoca, la una dintre toaletele de la etajul intai a fost sesizat un inceput de incendiu , la un corp de iluminat. (...) niciun pacient si nicio persoana angajata a Spitalului nu a necesitat interventie de specialitate in urma acestui incident", se precizeaza in comunicatul MTIC.Degajarea de fum a afectat sectia de boli interne a spitalului, unde erau internati la acel moment, arata Ministerul Transporturilor."Au fost alertati pompierii. In urma planului de interventie, in astfel de situatii, de la nivelul institutiei s-a intervenit punctual pentru neutralizarea inceputului de incendiu. A existat o degajare minora de fum. Degajarea de fum a afectat etajul intai, acolo unde se afla sectia boli interne. La momentul respectiv, pe sectia respectiva erau internati 11 pacienti. Pentru 3 dintre ei s-a decis mutarea in alte saloane, pentru siguranta lor", potrivit comunicatului MTIC.Ministerul Transporturilor subliniaza ca inceputul de incendiu a fost stins de echipele de interventie de la nivelul spitalului inainte de sosirea rapida a pompierilor."Pana la sosirea echipajelor de pompieri (cateva minute) inceputul de incendiu a fost neutralizat de catre echipele de interventie de la nivelul Spitalului CF Cluj-Napoca, nemaifiind nevoie de interventia ISU", se mentioneaza in comunicatul Ministerului Transporturilor.