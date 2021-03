Incendiu la Spitalul din Dej. Un punct de transformare electrica a luat foc

"Doua autospeciale au fost alertate in aceasta dimineata, in jurul orei 7.50, ca urmare a aprinderii unor elemente din tabloul pentru sigurante, situat in incinta unui post de transformare a energiei electrice din curtea Spitalului Municipal Dej. Pompierii sositi la fata locului au gasit o masa din materiale plastice care ardea in incinta respectiva si cateva elemente ale tabloului de siguranta topite. Imediat s-a intrerupt alimentarea cu energie a punctului de transformare si s-a actionat cu stingatoare cu pulbere in interiorul incintei pentru stingerea flacarilor, iar concomitent s-au pregatit linii de furtun de la autospeciale, pentru a proteja vecinatatile punctului de transformare", se arata intr-o informare a ISU Cluj.Potrivit sursei citate, nu au fost necesare masuri de evacuare pentru pacienti sau personalul unitatii sanitare."Din cercetarile preliminare a rezultat ca evenimentul s-a produs in urma unei defectiuni a elementelor din instalatiile punctului de transformare", se mai mentioneaza in informare.