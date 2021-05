Tragedie la Targu Ocna. Doua persoane au murit intr-un incendiu care le-a distrus casa

Incendiul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la o casa de pe strada Morii."Incendiul se manifesta pe circa 50 metri patrati din acoperisul casei si la bunurile din interior. La locul interventiei a fost gasita o victima decedata. Ulterior, a fost gasita cea de-a doua victima decedata", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau.Cele doua victime sunt un barbat de 53 de ani si o femeie de 54 de ani.La interventie au participat pompierii cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si voluntarii din localitate.De asemenea, au fost solicitati reprezentantii Delgaz Grid.In cursul zilei de ieri, pompierii din intreaga tara au gestionat 1.311 de interventii, cele mai multe solicitari fiind primite in zona Bucuresti-Ilfov, precum si in judetele Arges, Cluj si Constanta.Cea mai mare pondere din activitatea desfasurata de salvatori este reflectata in misiunile pentru acordarea primului ajutor, 1.060 de persoane primind asistenta medicala.Totodata, echipajele ISU au fost solicitate sa actioneze la 59 misiuni de stingere a incendiilor, 14 misiuni de descarcerare, precum si 216 misiuni pentru protectia comunitatilor.