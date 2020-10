Incendiu la un apartament dintr-un bloc din Giurgiu. Locatarii au fost evacuati. Trei copii si un varstnic, transportati la spital

Pompierii din Giurgiu au intervenit, sambata, la un incendiu produs la bloc situat pe Soeaua Alexandriei din municipiul Giurgiu."Pompierii au constatat faptul ca incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa in apartamentul situat la etajul al treilea. In interior nu se aflau persoane, usa fiind deschisa. Deoarece pe scara era foarte mult fum, iar temperatura era ridicata din cauza flacarilor, au fost evacuate toate apartamentele (trei minori cu varste cuprinse intre 3-7 ani si 9 adulti) de la etajele 3 si 4. Locatarii etajelor 1 si 2 s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor", a transmis ISU Giurgiu.Echipajele de ambulanta au preluat doi copii in varsta de 3 si 6 ani, un adolescent de 16 ani si un barbat in varsta de 86 de ani, intoxicati cu monoxid de carbon.Victimele au primit ingrijiri medicale la fata locului si au fost transportati de SAJ la UPU Giurgiu.