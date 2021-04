Incendiu la un motel din Buzau, aflat in apropierea unei statii GPL

Incendiul a izbucnit duminica in jurul orei 4.30. Pompierii au fost solicitati prin sistemul unic de urgenta 112, sa intervina la un incendiu izbucnit la un motel de pe raza localitatii Istrita de Jos din comuna buzoiana Sahateni.La fata locului s-au deplasat de urgenta peste 35 de pompieri cu 5 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara si o ambulanta SMURD din cadrul ISU BUZAU, fiind sprijiniti cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Mizil.Ajunsi la fata locului, acestia au constatat ca incendiul se manifesta generalizat la mansarda si la acoperisul cladirii, pe o suprafata de aproximativ 600 de metri patrati, din primele estimari.In interiorul cladirii, nu au fost surprinse persoane, cei aflati inauntru autoevacuadu- se pana la sosirea pompierilor.Avand in vedere pericolul propagarii incendiului la statia GPL din apropiere, existand un risc ridicat de explozie , pompierii au format in paralel mai multe dispozitive de stingere si de limitare a propagarii, lucrand pe mai multe fronturi, pentru localizarea si lichidarea rapida a incendiului si inlaturarea pericolelor generate de acesta.Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ 4 ore de lupta cu flacarile, iar in prezent se stabileste cauza producerii acestuia.