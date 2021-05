Patru masini au fost facute scrum, in Capitala. Inca nu se stie de la ce ar fi pornit totul VIDEO/FOTO

O persoana a alertat pompierii care au venit imediat sa stinga flacarile. Proprietarul autoturismului care a luat foc nu a fost gasit.Potrivi twowbiz.ro mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital cu arsuri,Evenimentul s-a produs pe strda Turda sensul de mers catre Bulevardul Iona Mihalache.Deocamdata nu se cunosc imprejurarile producerii incendiului. Masina de la care a pornit a fost gasita pe banda de mers, in directia catre bd Mihalache, dar proprietarul nu a fost gasit. Nu se stie inca daca masina se afla sau nu in mers cand a luat foc si de la ce a luat foc.Autoturismul de la care a pornit incendiul a fost distrus, celelalte trei fiind avariate in diferite proportii.La interventie au fost trimisti pompierii de la unitatea din Grozavesti, a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Pana in prezent nu se stie de la ce ar fi pornit incendiul.