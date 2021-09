Explozie puternică urmată de un incendiu, în nordul Bucureștiului: acoperișul unui bloc în construcție este mistuit de flăcări VIDEO

Din primele informații se pare ca explozia s-a produs în Sectorul 1, zona Ansamblul Rezidențial Parcului.Incendiu s-a produs pe terasa unui bloc cu 12 etaje aflat in constructie, str. Parcului, ard butoaie cu smoala si carton bituminat, suprafata afectata aprox 500 mp.Se actioneaza cu 11 autosp de stingere, 2 autoscari. Nu sunt victime . Sunt degajari insemnate de fum.Pana in acest moment s-a actionat de la inaltime cu autoscara, echipele de pompieri au urcat la ultimul nivel si actioneaza pentru stingere.Informația apare și pe contul de Facebook al fostului Ministru al Sănătății Vlad Voiculescu ”Ceva foarte rău s-a întâmplat - o explozie mare în nordul Bucureștiului. Aveți grijă de voi.Închideți ferestrele imediat dacă stați în zonă.LE Din informațiile pe care le am până acum (sunat la Poliție) se pare că incendiul este pe Strada Parcului, la acoperișul unui bloc în construcție și nu sunt victime. Ciudat totuși... explozia s-a auzit de la distanță foarte mare.”Vom reveni cu detalii.