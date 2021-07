Incendiu violent in Prahova: un vagon cisterna incarcat cu 56 tone de benzina a luat foc

Potrivit sursei citate, la momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa.Vagonul cisterna afectat este incarcat cu 56 tone de benzina. Acesta a fost decuplat de restul garniturii care are in total 22 vagoane (18 vagoane cu motorina si 4 vagoane cu benzina), la fata locului fiind asteptata o drezina pentru scoaterea liniei de sub tensiune.ISU Prahova intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD , iar in sprijin actioneaza si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Breaza.La acest moment, incendiul se manifesta fara flacara, iar echipajele lucreaza pentru racirea vagonului afectat.Traficul feroviar intre Busteni si Azuga este blocat, precizeaza ISU Prahova.