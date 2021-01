O femeie a murit si zeci de persoane au fost evacuate, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Baia Mare

"In aceasta dimineata, pompierii baimareni au intervenit pentru lichidarea unui incendiu pe strada Vlad Tepes din Baia Mare. In urma incendiului o persoana a decedat. Totodata, salvatorii au evacuat 46 de persoane", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Maramures.De asemenea, Cornel Babut, reprezentant la ISU Maramures, a declarat, la Digi 24, ca incendiul s-a produs in jurul orei 6.00, iar la sosirea pompierilor acesta se manifesta generalizat, la o garsoniera.Acolo au ajuns mai multe echipaje, scara blocului fiind inundata cu fum.In garsoniera unde a avut loc incendiul a fost gasita o femeie de 88 de ani, decedata.