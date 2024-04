Incendiu puternic in Prahova

Un incendiu puternic a cuprins, in noaptea de duminica spre luni, 50 de hectare de teren intr-un gol alpin in zona Muntelui Babes, in judetul Prahova.

Aproximativ 80 de pompieri au incercat sa stinga focul, interventia fiind extrem de dificila intrucat in zona nu ajung autospecialele, potrivit Antena 3.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, pompierii din cadrul ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins 50 de hectare de teren acoperit cu vegetatie uscata intr-un gol alpin din zona "Muntele Babes", in apropierea localitatii prahovene Cheia, situata la granita dintre judetele Prahova si Brasov.

Pompierii au actionat cu mijloace de prima interventie, respectiv maturi, lopeti si sticle cu apa, incercand sa limiteze propagarea focului, care ar putea sa ajunga la padure.

