Incendiu urias la o hala de incinerare a deseurilor periculoase. O persoana ar putea fi prinsa in interior VIDEO

Degajari mari de fum

Garda de Mediu Prahova informeaza ca, in urma incendiului izbucnit miercuri dimineata la incineratorul de deseuri Eco Burn de la Brazi, nu au fost depistate cresteri sau depasiri ale indicatorilor de calitate a aerului.Incendiul care a izbucnit, miercuri dimineata, la o hala de depozitare a unei societati de incinerare a deseurilor periculoase din comuna prahoveana Brazi s-a extins, cuprinzand intreaga hala, autoritatile luand in calcul ipoteza ca o persoana sa fi fost prinsa inauntru.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul, care initial se manifesta pe circa 400 de metri patrati, a cuprins intreaga hala, suprafata afectata fiind de 4.000 mp.Un numar de 53 de pompieri actioneaza la fata locului, incendiul fiind localizat.Intrucat in curtea operatorului economic a fost gasita o bicicleta, se ia in calcul ipoteza ca in interiorul halei este surprinsa o persoana, insa pompierii nu pot intra, pentru ca plafonul constructiei s-a prabusit, iar aceasta nu prezinta siguranta.Autoritatile au emis un mesaj RO-ALERT prin care avertizeaza asupra degajarilor masive de fum.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a izbucnit in comuna Brazi, la o hala de depozitare a unei societati comerciale care are ca obiect de activitate colectarea si incinerarea deseurilor periculoase.Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 400 mp , iar la fata locului au fost mobilizate sase masini de stingere, doua autoscari, o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie si comanda.In urma incendiului au rezultat degajari mari de fum, cetatenii din zona primind mesaj de tip RO-ALERT."Incendiu major produs la SC Eco Burn SRL cu degajari masive de fum. Evitati zona. Eliberati caile rutiere pentru a facilita accesul structurilor de interventie. Mentineti ferestrele locuintelor inchise. Daca sunteti in apropiere, evacuati zona. Luati masuri de adapostire si de autoprotectie", este mesarul RO-ALERT trimis de ISU Prahova.