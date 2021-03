UPDATE Incendiu puternic la un spital de psihiatrie din Maramures, lichidat. Peste 70 de persoane au fost evacuate

Din primele informatii transmise Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii, incendiul s-a manifestat intr-o baie de la etajul al treilea al cladirii si a fost lichidat. In urma incendiului, nu s-au inregistrat victime , informeaza Ministerul Sanatatii.In total, au fost evacuati 71 de pacienti. Dupa ventilarea spatiilor, pacientii au revenit in saloane.Maiorul Alexa Gonczi Oana Cristina, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, a declarat, citat de Ziua de Constanta , ca s-a intervenit cu trei autospeciale de stins incendiu cu apa si spuma, o autoscara, un echipaj de prim ajutor , o autospeciala pentru victime multiple si doua ambulante ale SAJ.Conform ISU, nu sunt victime, dar 71 de persoane au fost evacuate mai spune oficialul ISU Maramures.Incaperile au fost aerisite, iar bolnavii urmeaza sa fie adusi, din nou, in saloane.