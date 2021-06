UPDATE Incendiu la Spitalul de copii "Sfanta Maria" din Iasi. Focul a fost stins. Nu sunt victime VIDEO

In jurul orei 19.48 pompierii au transmis ca incendiul a fost lichidat. Acesta s-a manifestat intr-un salon, pe o suprafata de cca. 15 mp"A fost verificat etajul 4, nu sunt raportate victime la acest etaj. De la etajul 3 au fost evacuate 12 persoane (5 copii - 3 apartinatori si 4 cadre medicale) care au fost mutate intr-o alta aripa a spitalului, toate persoanele fiind stabile. Au fost verificate etajele superioare, nefiind identificate victime. Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de 15 mp (un salon). Incendiul a fost lichidat", au transmis cei de la ISU.In ceea ce priveste cele 12 persoane evacuate ISU Iasi a transmis ca este vorba despre 5 copii, 3 parinti si patru cadre medicale.Flacarile au cuprins cel putin o incapere de la etajul 2 al unitatii medicale. Managerul spitalului, Alina Belu, spune ca arde un salon gol, intr-o zona care nu este foarte folosita si ca se indreapta spre spital in aceste momente, informeaza Ziarul de Iasi . "Au fost evacuati toti pacientii", a transmis ISU Iasi.Autoritatile au anuntat activarea planului rosu de interventie "Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie.La fata locului salvatorii intervin cu 6 masini de stingere, 1 autospeciala de descarcarare, 2 autospeciale de transport victime multiple, 1 autoscara si 1 cisterna.Totodata, la locul interventiei au fost trimise 3 ambulante SMURD si 1 unitate de terapie intensiva mobila.La acest moment incendiul este localizat, astfel ca a fost eliminat pericolul extinderii la vecinatati.Pana la acest moment, 12 persoane au fost evacuate", se arata intr-un comunicat al autoritatilor.Spitalul de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" are 650 de paturi, iar aici vin cele mai grave cazuri din toata Moldova.Spitalul a fost infiintat in 1970 in actuala locatie prin unificarea tuturor structurilor pediatrice existente in Iasi In structura initiala erau incluse 2 sectii de Pediatrie, o sectie de Chirurgie Pediatrica si Ortopedie, sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, sectia Oncologie si sectia de Prematuri. Profilele clinice sunt in marea majoritate unice pentru toata zona Moldovei.