Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Craiova: pompierii au gresit, initial, adresa. Ei au mers la unitatea de pediatrie din oras

ISU Dolj a precizat ca la mijloc a fost vorba despre o eroare de comunicare, conform realitatea.net Doua echipaje de pompieri chemate sa intervina la incendiul de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie din Craiova au gresit adresa. Acestea au mers din greseala la spitalul de Pediatrie.Trei autospeciale au gresit adresa si au ajuns la Spitalul de Pediatrie, aflat in aceeasi zona, potrivit Realitatea Plus.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dolj, nu ar fi fost vorba de o greseala, ci de o informatie trunchiata, pentru ca pompierilor nu li s-a transmis la care dintre spitale a izbucnit incendiul.Astfel, din cele doua subunitati de interventie trimise la interventie doar una a ajuns imediat la fata locului, a doua ajungand dupa aproximativ 10 minute, potrivit martorilor.Conform informatiilor transmise Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Sanatatii, incendiul s-a manifestat pe o suprafata de 20 mp si a fost lichidat. In urma incendiului, s-au inregistrat trei victime cadre medicale, care au suferit traumatisme la membrele inferioare prin cadere de la inaltime. Un pacient acuza cefalee.In total, 19 pacienti si opt cadre medicale au fost evacuate ori s-au autoevacuat. Acestia vor ramane in aceeasi unitate sanitara intr-o alta aripa a cladirii. Din primele date furnizate de conducerea unitatii spitalicesti, incendiul ar fi fost provocat de un pacient.