Oficial: DSP Neamt confirma ca sectia ATI a Spitalului Judetean a fost reconfigurata in ziua incendiului violent, fara a fi solicitat avizul necesar

"Pentru marirea capacitatii sectiei A.T.I. pentru pacientii pozitiv COVID-19 au fost modificate circuitele functionale de la etajul II - prin construirea unui perete. Aici urmau sa fie tratati pacientii pozitivi, in doua saloane de cate 8 paturi. Pana la acel moment, pacientii pozitivi erau tratati la etajul III. Pentru aceste modificari, unitatea sanitara nu a solicitat avizul Directiei de Sanatate Publica Neamt.Reconfigurarea sectiei A.T.I. si mutarea pacientilor COVID pozitivi, de la etajul III la etajul II, a fost realizata fara aviz, in ziua de 14 noiembrie 2020. Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si oricare unitate sanitara cu paturi au obligatia de a solicita si de a obtine, anterior intervenirii vreunei modificari, fie de structura, fie de circuite functionale, avizul Directiilor de Sanatate Publica judetene", se arata in comunicatul transmis de DSP Neamt.Prefectul George Lazar a declarat in cursul diminetii de duminica, pentru Agerpres, ca pe sectia ATI au fost facute interventii fara informarea si solicitarea unui aviz de la DSP Neamt.Ulterior acestei declaratii, conducerea spitalului a precizat, intr-un comunicat de presa, ca sectia ATI avea aviz de la DSP Neamt, iar modificarile realizate pentru extinderea acesteia s-au facut in alta zona fata de cea in care s-a produs incendiul.La randul sau, Ludovic Orban a afirmat ca la Spitalul Judetean de la Piatra-Neamt au fost facute lucrari de constructii fara avizul Directiei de Sanatate Publica (DSP) si al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR).