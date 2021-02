FOTO Incendiu la Stadionul Giulesti. Focul s-a aprins in zona peluzelor de la etajul I

La sosirea pompierilor, altertati la 112, focul era deja stins. Incendiu s-a produs in urma cu scurt timp in incinta stadionului Giulesti , zona peluzelor la etajul 1.A ars polistiren, pe o suprafata aproximativ 15 metri patrati. Incendiul a fost gasit stins. Nu sunt victime ", a transmis Daniel Vasile , purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov.Inca nu se stie exact de la ce a pornit focul.Se efectuau lucrari pentru izolarea termica.- Stire in curs de actualizare -