Bilantul macabru al unui incendiu izbucnit la o ferma din Suceava: peste 30 de vaci au ars de vii

Suprafata de ardere a fost foarte mare, de aproximativ 1000 de mp. 32 de vaci au murit arse de vii in ferma. Focul a fost prea puternic pentru ca animalele sa poata fi salvate. Focarul de ardere a fost in zona de grajd in care se aflau vacile, astfel ca bietele de animale au ars de vii. Initial, s-a crezut ca au murit arse de vii si oi, insa acestea au fost scoase la timp. Au mai fost salvate capre si porci.Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, aflat la fata locului, a precizat ca este asociat la ferma si crede ca incendiul ar putea fi pus de o mana criminala. Acesta a spus ca ingrijitorul care se afla in zona nu a mai avut ce face pentru ca incendiul s-a extins mult prea repede si violent, ceea ce il face sa aiba suspiciuni, relateaza Monitorul de Suceava Pompierii au mobilizat la fata locului sapte autospeciale cu apa. Saivanul a fost insa distrus practic in totalitate.Din primele cercetari facute de pompieri la fata locului nu au rezultat indicii ale unei actiuni intentionate, dar nici ale unei cauze de natura electrica. Cauza probabila de izbucnire a incendiului este fumatul in locuri nepermise.