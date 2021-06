Incendiu violent la un depozit din Barlad. Pompierii au intervenit cu 13 autospeciale VIDEO

Mai multe autoturisme aflate in curtea depozitului au fost afectate de caldura degajata. Acolo se afla si reprezentanti ai Garzii de Mediu Vaslui.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, un incendiu a izbucnit la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad, situat in zona "Cooperativa" din apropierea garii.In prezent, acolo actioneaza 13 autospeciale, doua motopompe, 3 ofiteri si 60 subofiteri. Este vorba de 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma de la detasamentele de pompieri Vaslui, Barlad si SPSU Rulmenti Barlad, 3 autofreze multifunctionale, 2 autoscari, fiind nevoie de cantitati foarte mari de apa.Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati.De asemenea, au fost avariate cateva autoturisme aflate in curtea depozitului, acestea fiind afectate de radiatia termica.Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a scris pe Facebook ca depozitul este unul de mobila."La periferia orasului Barlad un depozit de mobila a luat foc, iar aria afectata depaseste 1000 mp. Directia vantului duce fumul in afara zonei urbane. Echipa de permanenta a Garzii de Mediu Vaslui se afla la fata locului impreuna cu reprezentantii celorlalte institutii", a aratat el.