Incendiu violent la o fabrica de confectii din Galati. O croitorie si acoperisul cladirii s-au facut scrum

Potrivit sursei citate, doua autospeciale de stingere din cadrul Garzii de Interventie Ivesti au fost solicitate sa intervina in localitate la un incendiu care se manifesta cu violenta in interiorul unei fabrici de confectii, pe linia de croitorie si la acoperisul cladirii in care functiona aceasta.Pompierii militari au lichidat focul, salvand de la incendiu hala de productie si cladirea de birouri din imediata vecinatate.Au fost distruse bunuri in valoare de 300.000 lei, constand in acoperisul fabricii, salopete, materia prima din croitorie. Au fost degradate masini de cusut, o presa de calcat, instalatia de climatizare, tamplaria PVC si mobilierul.Cauza incendiului a fost efectul termic produs de un conductor defect sau neizolat corespunzator fata de materialele combustibile.