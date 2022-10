Incendiul Confort City - 48 de apartamente noi in complex, pentru cei afectati de incendiu

Primarul din Popesti-Leordeni, Petre Iacob, a declarat ca saptamana aceasta vor fi mutati in apartamente noi din Confort City cei care locuiau la etajele 10 si 11 din imobilul care a luat foc in 2 octombrie, fiind necesare 48 de apartamente, dintre care, luni, au fost predate 12.

"Vor fi date 48 de apartamente, dar nu sunt toate gata mobilate", a spus primarul, care se afla in Confort City.

Din totalul apartamentelor pentru cei afectati de incendiu, 12 au fost predate, luni, pentru o parte dintre cei care locuiau la mansarda blocului, respectiv la nivelul 11.

Potrivit lui Iacob, dezvoltatorul imobiliar se va ocupa de cazarea tuturor celorlalte familii, pana la refacerea blocului, care va incepe joi.

In imobilul care a luat foc pe 2 octombrie au fost afectate 243 de apartamente, potrivit primarului, care a precizat ca majoritatea locatarilor au fost cazati la hotelul aceluiasi dezvoltator.

Incendiul din ansamblul rezidential Confort City, aflat in localitatea ilfoveana Popesti-Leordeni, la granita cu Sectorul 3 al Capitalei, a izbucnit in 2 octombrie, la mansarda unui bloc.

Echipaje de interventie au constatat ca mansarda constructiei ardea in proportie de 100 la suta si se extindea catre etajele 10 si 9. Incendiul a fost stins dupa mai multe ore, interventia pompierilor fiind ingreunata de barierele de acces si de masinile parcate in zona, dar si de faptul ca reteaua de hidranti a complexului Confort City nu a functionat.

Ads

Blocul afectat de incendiu nu avea nevoie de autorizatie privind securitatea la incendiu eliberata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru ca nu era mai inalt de 11 niveluri.

Incendiu devastator la complexul Confort City

Aproximativ 640 de persoane au fost afectate de incendiul din complexul Confort City, in urma caruia au fost distruse aproape in totalitate 24 de apartamente aflate la mansarda, iar majoritatea celor de la etajul 10 au suferit daune in proportie de 10-30 la suta.

Totodata, unele dintre apartamentele situate la etajele inferioare au suferit daune de maximum 5 la suta, din cauza apei folosite la stingerea incendiului, iar pe o suprafata de aproximativ 5 la suta a fost afectata izolatia de polistiren a imobilului, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

Incendiu devastator intr-un bloc din Bucuresti - cod rosu la ISU

Dezvoltatorul imobiliar al complexului, Domus Stil Construct, a anuntat, la doua zile dupa incendiu, ca va incepe, imediat ce autoritatile o vor permite, reabilitarea blocului afectat de incendiu de marti, initial pe propria cheltuiala, fara a se face insa raspunzator de prejudiciile produse si putand apela ulterior la societatile de asigurari.

Ads

Incendiul de la Confort City - ce face Domus Stil pentru locatarii afectati

Reprezentantii Domus Stil au mai precizat ca incepand de luni, 8 octombrie, vor pune la dispozitia tuturor proprietarilor ale caror apartamente au fost "distruse de incendiu" alte locuinte, in cadrul complexului, pana la readucerea celor distruse la stadiul initial. Aceste apartamente vor beneficia de bai functionale, mobilier de dormitor, precum si utilitatile de baza necesare (apa curenta si electricitate).

Directorul de comunicare al Domus Stil, Florin Munteanu, a precizat ca se face tot posibilul pentru ca respectivele apartamente sa fie alimentate si cu gaze "cat de curand".

In ceea ce-i priveste pe proprietarii apartamentelor care nu mai dispun, in prezent, de utilitati, acestia pot fi cazati in continuare in hotelurile Rin Grand Hotel si Rin Express, ale aceluiasi dezvoltator, pana cand apartamentele lor "vor avea conditii de baza necesare locuirii". Oamenii cazati la hotel vor avea micul dejun si cina incluse, potrivit unui comunicat Domus Stil.

Ads

"Imediat ce reprezentantii autoritatilor care investigheaza natura si cauzele incendiului vor permite, vom proceda la refacerea instalatiilor sanitar-termice si electrice in vederea reluarii in cel mai scurt timp a furnizarii de utilitati in imobilele afectate.

Toate cheltuielile aferente lucrarilor mentionate la punctul anterior vor fi asumate, in prima faza, de societatea noastra, exclusiv in scopul de a iesi din impasul existent in momentul de fata si de a asigura un cadru adecvat reintrarii cat mai rapide in normalitate, fara a se face insa raspunzatoare de prejudiciile produse in urma incediului", au mai aratat reprezentantii Domus Stil Construct, in comunicatul din 4 octombrie.

Cauzele incendiului, in continuare necunoscute

Florin Munteanu a precizat, luni, ca dezvoltatorul asteapta deocamdata rezultatele anchetei derulate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Comisia de ancheta, formata din specialisti de la ISU Bucuresti, ISU Ilfov si ai Inspectoratului de Politie al judetului Ilfov, s-a constituit pentru a stabili cauza probabila a incendiului. Sunt verificate, astfel, mai multe cauze posibile, cum ar fi un scurtcircuit, neglijenta, respectiv o tigara uitata aprinsa, sau un aparat de aer conditionat montat in exterior care s-a aprins, asa cum sustin unii martori la incendiu.

Ads

Cercetarea la fata locului s-a incheiat in 4 octombrie, insa rezultatele anchetei nu au fost deocamdata facute publice.

Unul dintre locatarii blocului a spus ca varianta scurtcircuitului este cea pe care au exprimat-o, neoficial, pompierii in timpul interventiei pentru stingerea incendiului. Acesta a precizat ca pompierii le-au spus atunci locatarilor ca incendiul ar fi putut fi cauzat de un scurtcircuit la cablurile care treceau pe sub acoperis, in mansarda.

Zeci de locatari ai blocului afectat de incendiu voiau sa ceara dezvoltatorului imobiliar sa le restituite sumele platite pentru locuinte sau sa le dea o alta casa intr-un alt imobil. Locatarii spuneau ca, din motive de siguranta, nu sunt de acord sa locuiasca in continuare in blocul afectat de incendiu, chiar daca acesta va fi reabilitat.

Ads