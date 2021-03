Ancheta dupa incendiul de la Prefectura din Suceava. Focul a pornit de la un conductor electric defect

Cu toate acestea, Ancheta a stabilit ca parterul si etajul cladirii sunt putin afectate, iar parterul ar putea fi folosit in curand."Comisia de cercetare de la fata locului, compusa din specialisti IPJ , Politie Criminalistica, ISU si specialisti pe retele electrice, a stabilit faptul ca incendiul a izbucnit in zona unuia dintre grupurile sanitare de la nivelul mansardei. Cauza probabila de izbucnire a acestuia a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect" a transmis, duminica, ISU Suceava.Potrivit sursei citate, focul s-a extins in zona podului, care era puternic ventilat de golurile de aer si in care se afla o cantitate mare de materiale combustibile (indeosebi lemn), astfel incat s-a produs o ardere generalizata, intr-un timp foarte scurt.Inclusiv vantul puternic a fost factor favorizant in dezvoltarea flacarilor."Tot astazi, s-a efectuat evaluare preliminara a cladirii si s-a observat ca parterul si primul etaj sunt putin afectate. Este posibil, ca in perioada imediat urmatoare, spatiile de la nivelul parterului sa poata fi reutilizate. De asemenea, in sedinta CJSU s-a stabilit relocarea de urgenta a unor spatii de la Palatul Administrativ, catre alte spatii pe care le administreaza Consiliul Judetean (Muzeu si altele), astfel incat activitatea celor doua institutii sa nu aiba de suferit din acest punct de vedere", a mai transmis ISU Suceava.Pompierii au intervenit pana la ora 16.00 cu mai multe echipaje si autospeciale, reusind sa stinga flacarile.