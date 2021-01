FOTO Incendiul de la vila din Baile Tusnad a fost stins. Peste 40 de pompieri au luptat cu flacarile

"In aceasta dupa-amiaza, peste 40 de pompieri militari si civili din cadrul Detasamentului Miercurea Ciuc si SVSU Baile Tusnad, Sanmartin si Sansimion au intervenit, timp de peste 4 ore, pentru stingerea unui incendiu produs la o vila din statiunea Baile Tusnad. Suprafata afectata este de aproximativ 500 mp. Au actionat cinci autospeciale de stingere. Din fericire, nu s-au inregistrat victime ", a precizat ISU Harghita.La sosirea echipajelor de interventie , ardea generalizat acoperisul cu invelitoare din tigla si mansarda din lemn, pe o suprafata de aproximativ 250 mp, incendiul propagandu-se si la etajul inferior, cu pericol de extindere la cladirile invecinate.Au ars, in totalitate, acoperisul si mansarda, etajul I fiind afectat in proportie de 60%, iar la nivelul demisolului, construit din piatra, au ars doar elemente de constructie prabusite de la nivelele superioare.Potrivit sursei citate, cauza probabila a incendiului ar fi jocul copiilor cu focul.S-au salvat si protejat, in urma interventiei, bunuri materiale in valoare de 800.000 lei, pierderile materiale fiind evaluate la circa 300.000 lei.Citeste si: