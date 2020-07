Incendiul din Bragadiru. Pompierii inca mai sunt la fata locului pregatiti cu cinci autospeciale de stingere

Incendiul i-a pus la grea incercare pe pompieri

"In acest moment, la locul interventiei actionam cu un utilaj pentru indepartarea elementelor de constructie distruse de incendiu si cinci autospeciale de stingere, pentru verificarea si stingerea eventualelor focare. De asemenea, situatia a fost monitorizata pe tot parcursul noptii, dispozitivul fiind redimensionat in mod progresiv", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Pe pagina de Facebook a institutiei a fost postat un mesaj conform caruia, "cea mai dificila provocare pentru comandantul interventiei a fost reprezentata de identificarea unei solutii rapide pentru protejarea celor doua silozuri cu cereale, unde exista un pericol iminent de explozie Este cunoscut faptul ca incendiile la silozuri pot genera explozii, in anumite conditii favorizante, determinate de amestecul de gaze si alti factori".Isu mai precizeaza ca incendiul produs joi in localitatea Bragadiru i-a pus la grea incercare pe toti pompierii aflati in dispozitivul de interventie . Pe langa temperatura atmosferica ridicata, au avut de infruntat si caldura extrem de ridicata degajata de la materialele cuprinse de flacari." A fost un efort sustinut din partea tuturor celor prezenti la interventie, prin care s-a reusit localizarea rapida a incendiului.Multumim colegilor nostri pentru modul in care au reusit sa gestioneze acest incendiu de mare amploare.Curajul, implicarea si priceperea lor au fost din nou definitorii, fapt care ne face sa ne simtim ca o adevarata echipa", a mai transmis ISU.