Tragedia de la Piatra Neamt era sa se repete la Iasi. Managerul spitalului afectat a suferit un AVC

Incidentul a avut loc duminica dimineata, la Spitalul Harlau din Iasi. Mai multe computere au fost afectate, scrie BZI.ro. Managerul unitatii medicale, Teodor Pricop, a suferit un AVC si este internat la Spitalul de Neurochirurgie "Nicolae Oblu"."Eu sunt internat la Spitalul de Neurochirurgie, am facut un accident vascular cerebral, forma usoara. Nu pot sa misc o mana... numai o mana am. Nu cred ca e bine sa vorbesc prea mult la telefon", a spus Teodor Pricop, managerul Spitalului Harlau, judetul Iasi pentru BZI.Medicii spun ca starea generala a managerului este buna.De la inceputul lunii noiembrie 2020, Spitalul Harlau a devenit spital suport COVID-19. Un numar de trei sectii din unitatea medicala sunt utilizate pentru ingrijirea pacientilor cu coronavirus . Aici sunt in total 110 paturi, iar dintre acestea 49 sunt destinate persoanelor infectate cu noul tip de virus. Timp de peste o luna, au fost internati zilnic zeci de pacienti in unitatea medicala. Ieri erau internati 30 de pacienti infectati cu noul coronavirus la Spitalul Harlau. Unitatea medicala deserveste un total de circa 65.000 de locuitori.