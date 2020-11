Medicul de garda de la ATI Piatra Neamt a suferit arsuri foarte grave in timp ce incerca sa salveze un pacient

Medicul a suferit arsuri de gradul II si III pe circa 80% din suprafata corporala, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Noua pacienti internati la sectia ATI au fost declarati decedati in urma incendiului.Alti opt pacienti, internati intr-un salon alaturat, care au fost salvati, vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , se va deplasa in aceasta seara la Piatra Neamt pentru evaluarea situatiei.Managerul spitalului din Piatra Neamt, Lucian Ovidiu Micu, a spus sambata seara la Digi24 ca medicul de garda si o asistenta i-au salvat pe ceilalti opt pacienti intubati in al doilea salon. Managerul a completat ca medicul ATI a intrat si in salonul unde izbucnise incendiul, a reusit sa scoata un pacient dar a suferit rani grave. Pacientul scos de medic a decedat, in final.Medicul va fi transferat, de asemenea, la Spitalul Judetan din Iasi. Alti pacienti cu COVID-19 vor fi transferati la Letcani. Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a spus ca pacientii decedati erau bolnavi cu coronavirus . Acesta a completat ca incendiul ar fi pornit de la un injector.