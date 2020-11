Medicul grav ranit in incendiul de la Spitalul Judetean Neamt va fi transferat, initial, la Iasi. Apoi, va fi dus cu un avion militar la Spitalul Floreasca din Capitala

"Sunt deja prezente aici ambulantele. E activat planul rosu. Din informatiile pe care le am pana acum, medicul care a ars in acest incendiu va fi dus, mai intai, la un spital din Iasi si, apoi, va fi preluat de un avion militar si dus la Bucuresti", a afirmat Lucian Micu, intrebat la Digi 24 care este starea celorlalti pacienti.Managerul Spitalului Judetean Piatra Neamt a adaugat ca, in prezent, este facuta evaluarea pacientilor raniti , pentru a vedea daca sunt pasibili pentru transfer."In acest stadiu suntem acum. Practic, este facuta evaluarea acestor pacienti, in vederea transferului. Sunt alaturi de fata alaturi de cei la ISU", a completat Micu.El a precizat ca nu vrea sa se pronunte sau sa speculeze asupra cauzei incendiului. "Se stabileste cauza incendiului si, ulterior, vom afla si noi pozitia celor de la ISU", a conchis Lucian Micu.Zece persoane au decedat in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, la sectia de Terapie Intensiva din incinta Spitalului Judetean din Piatra Neamt, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere a focului si cu o autoscara. Alti opt pacienti care erau in salonul alaturat si au fost salvati vor fi transportati la Spitalul Judetean Iasi, au transmis reprezentantii Spitalului Judetean Neamt.Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, arata un comunicat de presa."Cauza a fost inregistrata initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusa inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Pe masura derularii cercetarilor, vom informa opinia publica", au transmis reprezentantii PICCJ.