Mesajul Patriarhului Daniel dupa incendiul de la Piatra Neamt: Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din sectia de Anestezie si Terapie Intensiva

Mesajul transmis de Patriarhul Daniel:"Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din sectia de "Anestezie si Terapie Intensiva" a Spitalului Judetean din Piatra Neamt, in seara zilei de sambata, 14 noiembrie 2020, incendiu in urma caruia si-au pierdut viata 10 persoane si alte 7 au ajuns in stare critica.In aceste momente pline de suferinta si tulburare, ne rugam lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedati si pentru insanatosirea grabnica a celor raniti , intre care se afla si medicul de garda care a pus viata pacientilor sai mai presus de propria sa viata.Adresam un parintesc mesaj de condoleante si consolare familiilor pacientilor decedati, rudelor, prietenilor, precum si intregului personal medical care i-a ingrijit si care a incercat sa le salveze viata".Zece pacienti au decedat in incendiul produs in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Sapte sunt in stare critica, printre care si medicul de garda. Acesta va fi transferat sambata la un spital militar din Belgia.