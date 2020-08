Minunatul palat episcopal din Oradea, refacut in totalitate dupa incendiul devastator de acum doi ani: "Oradenii sunt cei mai mari donatori, au contribuit cu aproximativ 2 milioane de euro"

"Nu puteam sa lasam aceasta cladire incarcata de istorie, din centrul orasului, fara s-o readucem cat mai repede posibil la starea initiala. Vreau sa multumesc tuturor celor care au facut donatii, tuturor celor care au contribuit financiar la reabilitarea cladirii. Oradenii sunt cei mai mari donatori, ei contribuind cu o suma de aproximativ 2 milioane de euro, atat cat reprezinta pana acum costul total al reabilitarii, din impozitele si taxele platite de toti oradenii catre bugetul local", a precizat Bolojan pe pagina sa de facebook.Ilie Bolojan a mai scris in postarea sa ca, obiectivul Primariei Oradea este sa gaseasca, in acesta toamna, finantare pentru continuarea lucrarilor "fie din bani europeni, fie din fondul de patrimoniu national pe care il gestioneaza Ministerul Culturii sau din bugetul local, intr-o forma de cofinantare. Sper ca in urmatorii ani aceasta cladire va reintra in toata splendoarea ei in circuitul public din Oradea, devenind un centru de cultura care sa-i deserveasca pe oradeni.".Incendiul a avut loc in 25 august 2018. Dupa incendiu, s-au facut donatii, suma colectata in anul 2018 de catre Primaria Oradea fiind de 28.524 lei, la care se adauga 1.290.000.000 de lei, bani din donatii virati de catre Episcopia Greco-Catolica.