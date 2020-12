Mobilizare impresionanta dupa ce un incendiu a distrus casa unei familii cu cinci copii din Satu Mare

Echipa voluntarilor condusa de jandarmul Razvan Tiplea a reusit sa toarne fundatia pentru noua casa in prima zi de dupa devastatorul incendiu.Linistea satului Saratura, apartinand de orasul Ardud, a fost tulburata de doua ori in aceasta saptamana, dupa mult timp. Prima data luni, la orele amiezii, cand autospecialele de pompieri se chinuiau sa stinga focul ce a cuprins toata casa familiei Gardos, iar pe urma in cursul zilei de marti, cand peste 20 voluntari s-au mobilizat, au dus utilaje, au inceput curatirea dezastrului de dupa incendiu si s-au apucat sa sape o noua fundatie. In doar cateva ore au ajuns si autobetoniere si au reusit sa toarne betonul in pamant pentru noua locuinta.Familia Gardos are cinci copii, cea mai mica fiind o fetita de trei ani si cel mai mare un baiat de 13 ani. Casa familiei, una saracacioasa si veche, formata din doar doua camere, a ars luni, in urma unui incendiu. Practic, au ramas doar niste pereti subrezi, gata sa se prabuseasca, un morman de lemne arse, mobilier distrus, haine arse. Nimic nu s-a mai putut recupera. Pana si porcul de Craciun, semi-preparat si depozitat intr-o incapere, a ars. Familia Gardos a ramas practic fara putinul pe care-l avea, insa acest putin era totul pentru ei si ii ajuta sa supravietuiasca, sa duca un trai de subzistenta. Au ramas fara haine de schimb, fara acte, fara mancare. Le-au ramas doar hainele pe ei, practic au pierdut tot ce aveau.Calin Gardos munceste ca tractorist in satul vecin, iar sotia Crina avea grija de copii si mai muncea la oamenii de prin sat. Si copiii cei mai mari cand prind ocazia lucreaza tot pe la oameni prin sat, ajutandu-i la diferite activitati agricole de sezon pentru a mai castiga un leut. In momentul incendiului nu era nimeni acasa. Calin era plecat la munca, doi copii erau la rudenii, iar ceilalti copii au mers cu mama in satul vecin dupa cumparaturi. La intoarcere au vazut cum toata casa le este cuprinsa de flacari.Voluntarii au inceput munca inca de dimineata. Ajutati de cei doi copii mai mari ai familiei Gados, au adunat lucrurile din curte, fiind recuperate doar niste lemne pentru foc."Casa prietenilor mei a luat foc de la un scurt circuit. Este distrusa in totalitate, chiar si fundatia este crapata, nu se mai poate repara, asa ca am inceput sa facem o alta fundatie pe care vom ridica toata casa. Avem noroc ca s-a mobilizat foarte multa lume, a venit un prieten cu un buldoexcavator, mai primim unul de la primarie. Treaba merge repede. Niste prieteni care lucreaza in constructii au desenat rapid un plan, vom face trei camere, o baie si o bucatarie. Va fi o casa moderna, in limita banilor pe care ii vom strange din donatii. Avem nevoie si de materiale de constructii, multa lume s-a oferit sa ne ofere grinzi, tigle. O sa facem un plan sa vedem exact ce zic mesterii. Avem si doua conturi deschise, unul in euro si unul in lei, si o lista deschisa pentru cei care vor sa doneze cash", a spus Razvan Tiplea.Noua casa va avea aproximativ 70 de metri patrati.Familia Gardos este inca in stare soc. Sotilor Calin si Crina inca nu le vine sa creada ca au pierdut totul, dar nici ca zeci de oameni pe care nu ii cunosc au facut donatii in bani, le-au trimis alimente, haine. Totul se datoreaza jandarmului Razvan Tiplea, care a facut un apel pe Facebook si a mobilizat oamenii.Intrebat cum poate fi ajutat, Calin Gruia nu stie ce sa spuna si raspunde cu lacrimi in ochi: "Nu stiu, nici eu nu stiu"."Stam la cumnatul. Am pierdut tot. Multumita Domnului am primit o mana de ajutor. Oamenii ne ajuta cu ce pot in prag de iarna, de Sarbatori. Am primit haine si alimente, ar fi nevoie de materiale de constructii ca sa putem incepe", a spus Calin Gardos.In tot acest timp, mai multi voluntari s-au mobilizat si aduna alimente si imbracaminte la iesirea din mall-ul din Satu Mare. S-a realizat si un grup de Facebook unde se organizeaza donatii, adica oamenii scot la vanzare bunuri personale, iar banii ii doneaza in intregime acestei familii. S-au scos la vanzare diferite lucruri, precum sticle de vin, porci, haine pentru copii, o rochie de mireasa, dar si servicii precum sedinte de masaj sau nopti de cazare la pensiuni.In prima zi s-a strans deja o suma frumusica, de cateva mii de euro, si multe lucruri, dar mai este nevoie de multi bani pana la finalizare. Cei care doresc sa doneze o pot face in contul RO59BTRL03101205289467XX, deschis de Asociatia Parinti pentru Copii la Banca Transilvania Mobilizarea continua si la nivelul mai multor institutii din judet, unde se aduna fonduri pentru ajutorarea aceste familii. Printre donatori se numara si firme de constructii, care ofera materiale necesare, sau firme care furnizeaza betonul."Sper ca in doua luni familia sa se mute in noua casa. Luam totul de la zero. Exact ca pasarea Pheonix, din cenusa va renaste", a spus Razvan Tiplea.CITESTE SI: